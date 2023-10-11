شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة ضخ السلع بمعرض "أهلا مدارس" بفيصل وطرحها بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، وطرحها للمواطتين بأسعار مخفضة كما يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

ويستمر المعرض فى استقبال المواطنين بالتوازي مع العديد من فروع معارض "أهلا مدارس" بالمحافظات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، كذلك مشاركة السلاسل التجارية فى ركن "أهلًا مدارس" لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وإتاحة المنتجات والسلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية، خاصة مع دخول العام الدراسي وأيضا فى المناسبات المختلفة، فضلا عن استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن معرض فيصل، هو واحد من 5 معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، وأكتوبر، وفيصل، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.