أسعار السلع الأساسية بعد التخفيضات بمعرض "أهلا مدارس" بفيصل.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخيلة، كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة، حيث يتم طرح السكر بسعر 20 جنيها للكيلو، كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيها، وطرح الأرز المحلى عريض الحبة بـ22 جنيها للكيلو، والزيت عبوة 800 مللى بـ40 جنيها للزجاجة، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه، ومكرونة إسباكتى 400 جم بـ8 جنيهات، وشاى 250جم بـ44 جنيه، ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها، وسمنة 650 جم بـ42 جنيه، وسمنة 700جم بـ48 جنيها، وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى، كما يتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، و1000 طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

ويستمر المعرض فى استقبال المواطنين حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، بالتوازى مع العديد من فروع معارض "أهلا مدارس بالمحافظات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، كذلك مشاركة السلاسل التجارية فى ركن "أهلًا مدارس" لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وإتاحة المنتجات والسلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية، خاصة مع دخول العام الدراسى وأيضا فى المناسبات المختلفة، فضلا عن استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.