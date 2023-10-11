شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: فوز 18 مشروعاً بالمحافظة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسختها الثانية، بلغت 929 مشروعًا من 5600 مشروع قدموا على مستوى الجمهورية واكتملت الشروط فى 300 مشروع منهم بما يمثل 20% من إجمالي المشروعات المقدمة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروعًا توافرت بهم المعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات، وأهمها أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة ويتضمن عنصر ابتكاري.

جاءت تصريحات محافظ القاهرة خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية، والتي تنظمه محافظة الجيزة للإعلان عن المشروعات الفائزة بإقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتكريم القائمين على هذه المشروعات، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ "COP 28" والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.

وأوضح محافظ القاهرة أن المبادرة استهدفت 6 فئات وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.