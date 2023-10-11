شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تختبر كوبرى الفردان بعد ازدواج السكة استعدادا للتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت هيئة السكة الحديد أعمال تجربة كوبرى الفردان، المار أعلى قناة السويس بسيناء، وذلك بعد تطويره وازدواجه ، حيث تم اختبار مرور الجرار الكندي رقم 3631، على السكة، حيث تستعد وزارة النقل لافتتاح خط الفردان / بئر العبد بسيناء، وذلك بعد توقف دام سنوات، ومن المقرر أن يعمل الخط خلال أيام قليلة، حيث إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد بإجمالي أطوال حوالى 275 كم ، ويجري إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم ومن بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم.

كما تم إنشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان بالإضافة إلى إعادة تأهيل الكوبرى القائم، وكوبرى الفردان، يتكون من 2 كوبرى معدني طول كل منها 640 مترا يتكون كل كوبري من جزئين طول كل جزء 320 مترا يمر الجديد أعلى فرعة قناة السويس الجديدة ويمر الآخر القائم أعلى فرعة قناة السويس القديمة وتم الانتهاء من إنشائه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى و سيناء.

وتضمنت الأعمال تنفيذ الكوبرى المعدنى الجديد بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة كما تم تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى المعدني القائم وتم إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين الجديدة والقديمة وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات (مياه - كهرباء -اشارات) وإنشاء منطقة إدارية لإدارة هذه الكبارى شرق قناة السويس الجديدة.