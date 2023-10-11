شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من عقارين مغشوشين بالأسواق.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر منشور لهيئة الدواء المصرية المواطنين نشرته شعبة الصيدليات بالغرف التجارية على الجروب الرسمى لها من عقارين مغشوشين في الأسواق وناشدت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ بمراجعة عبوات المستحضر FASENRA 30 MG SIRINGA PRERIEMPITA المستخدمة لحالات الربو الشديد.

وقالت هيئة الدواء إن الشركة المصنعة أبلغت عن وجود عبوات لا تخص السوق المصرية، وضرورة التفرقة بينها وبين العبوات المقلدة والأصلية، عن طريق الآتي:

- العبوة غير المخصصة للسوق المصري لا توجد عليها أى بيانات تفيد الاستيراد الرسمي ودخول البلاد، واللغة خلاف العربية والإنجليزية، لذا لزم التنويه نحو توخي الحذر من استخدام المستحضر في حاله مطابقته للشروط.

وأصدرت هيئة الدواء منشورا توعويا عن عقار آخر، مناشدة مقدمي الخدمة الطبية مراجعة المستحضر 500mg/100ml Erbitux.

وأكدت أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة والتي لا تخص السوق المصرية من خلال اللغة العربية والإنجليزية ولا يوجد أي بيانات تفيد الاستيراد.

يشار إلى أن العقاريستخدم في علاج سرطان القولون أو المستقيم المنتشر للسرطان حرشفي الخلايا في الرأس والرقبة.