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انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بجنوب الدلتا إلى 19%

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القاهرة - سامية سيد - عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى صباح اليوم، الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد بنود ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى عن العام المالي 2022/2023 .

 

و استعرض المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء  أبرز نقاط القوة بميزانية الشركة خلال العام المالى 2022 / 2023 وهى يلى :_

 

-  بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى 2022/2023 نحو  512 مليون جنيه .

 

- بلغ الحمل الأقصى 2425.5  ميجا وات خلال العام المالي 2022/2023  مقابل 2348.5  ميجا وات خلال العام المالي  2021/2022  بزيادة قدرها 77 ميجاوات بنسبة 3.28%  بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة 2384.43  ميجاوات 

 

- بلغت نسبة الفقد 19.77 % خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.86 %

خلال العام المالي 2021/2022  علما بان انخفاض الفقد بنسبة 2.09 عن العام السابق أدى إلى زيادة الإيرادات بنحو 287 مليون 

جنيه

 

-بالنسبه لاعمال الصيانه :-

• محولات التوزيع بنسبة تنفيذ   96.55% .

• موزعات الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ   100% .

• الخطوط الهوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ   94.6%

• أكشاك سكاكين الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ  99.22  %

• الخطوط الهوائية جهد بنسبة تنفيذ 94.88 ٪؜

 

- بالنسبه لمعدلات الأعطال:-

• انخفض عدد الانقطاع لكل مشترك SAIFI ) ( الغير مبرمج الى  0.35  مقابل   0.38 عام 2022/2201 كما انخفض زمن الانقطاع لكل مشترك (SAIDI) الغير مبرمج الى   30.15  دقيقة مقابل 37.42 دقيقة العام الماضي .

 

 

- تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء  .

 

- ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما أدى إلى سرعة إنهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والإحلال .

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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