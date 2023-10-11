التخطيط: إيجاد حلول لمشاكل تغيرات المناخ أهم مكتسبات مبادرة المشروعات الخضراء

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القاهرة - سامية سيد - قال السفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن من أهم مكتسبات المبادرة توطين أهداف التنمية المستدامة وإعداد قاعدة بيانات المشروعات الخضراء الذكية وإيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطنى.

تصريحات مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته محافظة الجيزة، اليوم، الأربعاء، للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية على مستوى محافظات (الجيزة والقاهرة والقليوبية)، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة.

ووجه السفير هشام بدر، الشكر للمحافظين على جهودهم العظيمة لإنجاح الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وصدرت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية.

وأكد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن من أهم مكتسبات المبادرة، إيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية، فضلا عن بناء قدرات الكوادر بالمحافظات وتعزيز الشراكة الذكية بين المحلية الوطنية والدولية، ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات.

وقال السفير هشام بدر، إنه من دواعي الفخر أن نحصد الآن الجهود التي قامت بها المبادرة الوطنية بالتعاون مع المحافظات بدءاً من مرحلة نشر الوعي بالتغييرات المناخية وأهداف المبادرة من خلال الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل التي نفذت بالمحافظات، وذلك لمساعدة المواطنين للتقدم بمشروعات خضراء ذكية بالمبادرة وانتهاءً بمرحلة تقييم المشروعات من خلال لجان تنفيذية متخصصة بكل محافظة تتضمن ممثلي كلاً من المحافظات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة المجلس القومي للمرأة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاختيار أفضل المشروعات المقدمة وفقا لمعايير موضوعة تضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار تمهيداً لعرض هذه المشروعات في النهاية على اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية.

وقدم السفير هشام بدر، التهنئة للفائزين بالدورة الثانية من المبادرة على مستوى المحافظات لما قدموه من حلول بيئية للحد والتكيف مع التغيرات المناخية.