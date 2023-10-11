حزب المؤتمر: نؤيد وندعم جميع قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب ومؤسس مجلس القبائل العربية، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك على الساحة الفلسطينية.

ووصف الحزب التصعيد الحالي بالخطير للغاية وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد حزب المؤتمر بجهود مصر تجاه القضية الفلسطينية، فهي بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخي والمحوري تجاه قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعكس موقف مصر الواضح قيادة وشعبًا تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع الحزب: إننا جميعًا ندعم ونؤيد جميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، وأننا نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في وطن عزيز مكرم دون التدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف حزب المؤتمر أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كل المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي غير مبرر يعكس حجم المأساة الحقيقية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق على أراضيه المحتلة، مؤكداً أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب أمام الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية غير المسبوقة ورغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على قطاع غزة، وتهجير المواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني .

وثمن حزب المؤتمر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، معتبراً هذه التصريحات بمثابة رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة، مطالباً بضرورة أن يسارع المجتمع الدولي في تنفيذ رؤية مصر والتي تتمثل في السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين .