طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذر من البرودة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل المتأخرة معظم المحافظات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية: يوجد استقرار تام في الأحوال الجوية بمعظم أنحاء الجمهورية، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة خلال فترة النهار، ويكون الطقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على المحافظات الشمالية والمطلة على البحر المتوسط.

ونصحت غانم المواطنين بتوخي الحذر خلال الساعات المتاخرة من الليل والذي يكون الطقس بها بارد على معظم المناطق، لذلك يفضل اصطحاب جاكيت خفيف أثناء الخروج من المنزل.

وأكدت أن فرص الأمطار تنحصر في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على مطروح والإسكندرية، وقد تكون متوسطة في بعض الأماكن من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على معظم المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، لذلك يجب توخي الحذر أثناء القيادة صباحا.