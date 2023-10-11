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شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة المعلمين الناجحين بـ" 30 ألف وظيفة " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرةعن فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولي واختيار إدارة التسكين للمقبولين ثم طباعة الأخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الأخطار لاستلام جواب التسكين.
برجاء الدخول ع الموقع الرسمى للتنسيق والاستعلام
https://generaltansikcairomoe.com/
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازى أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
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