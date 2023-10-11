انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

انتهت منذ قليل المدة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.

وواصلت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم السابع على التوالي، وذلك قبل 4 أيام فقط من إغلاق باب الترشح، وانتظار إعلان القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق 3 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران والمرشح عبدالسند يمامة، وأعلنت الاستمرار في استقبال طلبات الترشح، واستقبال الأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلب الترشح.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّها تستقبل طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، ما عدا اليوم الأخير، يكون آخر موعد الساعة 2 ظهرًا.