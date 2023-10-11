"أفلام مُقرصنة وإعلانات".. المصنفات تداهم محطتين بث تليفزيوني بدون ترخيص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء محطتين بث تليفزيوني بدون ترخيص في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء وإدارة محطتين بث تليفزيوني لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وكذا محلين لبيع مستلزمات كسر الشفرة من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وضبط مالك شبكة بث تلفزيوني - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 46 قطعة أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – جهاز "لاب توب" محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً ومحتوى القنوات المشار إليها – جهاز حاسب آلي يستخدم لبث القنوات الرقمية – محطتين بث لاسلكي لتوسعة دائرة بث الشبكة، وهاتف محمول "يستخدم لإدارة الشبكة".

كما ضبط مالك شبكة بث تلفزيوني- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته وحدة معالجة مركزية – 66 قطعة أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – 3 محطات بث لاسلكي لتوسعة دائرة بث الشبكة، وهاتف محمول "يُستخدم لإدارة الشبكة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادي، جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.