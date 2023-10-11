مبادرة Digital Ad Expert by Aleph تتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقدم دورات باللغة العربية والفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

أعلنت Aleph، التي تربط المعلنين المحليين والعالميين بمليارات المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال الوسائط الرقمية، أن مبادرة خبير الإعلان الرقمي Digital Ad Expert by Aleph ، وهي مبادرة اجتماعية لخلق فرص اقتصادية من خلال تعليم الإعلان الرقمي تم إطلاقها في أبريل 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتحدثين باللغتين الإنجليزية والإسبانية، متوفرة الآن باللغتين العربية والفرنسية.

وتهدف مبادرة خبير الإعلان الرقمي Digital Ad Expert by Aleph إلى تجهيز الجيل القادم من المسوقين الرقميين بتعليم مميز ومجاني من خلال شهادة الإعلان الرقمي Digital Ad Certificate في دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر وجميع دول المنطقة، حيث تتاح فرص كبيرة للنمو الرقمي وزيادة في الطلب على مواهب التسويق الرقمي.

لقد شهد عالم الإعلان الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطور كبير و سريع وهناك طلب كبير على الخبراء في مجال الإعلانات الرقمية وقد بلغ إجمالي الإنفاق على الإعلانات الرقمية في المنطقة 4.58 مليار دولار في عام 2021، مما شكل زيادة تقريبية بقيمة مليار دولار كاملة عن العام السابق وفقًا لتقرير IAB GCC. نمو الإعلانات الرقمية يعكس التحول المتزايد نحو رقمنة الاقتصاد في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 46٪ في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على مدى 30 عامًا - أو بعبارة أخرى ، مكسبًا طويل الأجل يبلغ 1.6 تريليون دولار ، وفقًا لتقارير البنك الدولي.

وتقوم مبادرة خبير الإعلان الرقمي Digital Ad Expert by Aleph بتدريب المبتدئيين الذين ليس لديهم خبرة سابقة كيفية الإعلان على المنصات الرقمية الرائدة في العالم بشكل فعال كما توفر معرفة محددة ومتعمقة لمنصات الإعلان العالمية الرئيسية بما في ذلك Meta وSnap وSpotify وTikTok و LinkedIn و