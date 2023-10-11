شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطينى.

الرئيس السيسى يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطينى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

انتهت منذ قليل المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب لتوقيع الكشف الطبى عن الحالة البدنية والذهنية.

الوطنية للانتخابات: لم يتقدم مرشحون جدد باليوم السابع لفتح باب الترشح للرئاسة

عقد المستشار أحمد بندارى رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية والمدير التنفيذى للهيئة الوطنية، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل انتهاء الخليج 365 من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

تعليم القاهرة تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة المعلمين الناجحين بـ" 30 ألف وظيفة"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرةعن فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولي واختيار إدارة التسكين للمقبولين ثم طباعة الأخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الأخطار لاستلام جواب التسكين.

غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم السابع على التوالى

أغلقت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، الخليج 365 من مدة تلقى أوراق الترشح فى السباق الرئاسى.

سامح شكرى: مصر حريصة على استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن عدم الاستقرار يؤدي لزيادة الهجرة غير الشرعية فى إطار سعي أى مواطن للعيش في أمان، موضحا أن إسرائيل تواصل الحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة.

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع الصحي

خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، اليوم؛ شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، والدكتور محمد أحمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال إفريقيا.

حالة من الانتعاشة السياحية والإقبال الكبير على المعالم الأثرية فى الأقصر

تشهد حركة السياحة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حالة من الانتعاشة السياحية المميزة والتوافد من الأفواج القادمة من حول العالم فى المعابد والمقابر شرق وغرب المحافظة، وذلك مع تحسن كبير فى حالة الطقس وبدء نسمات الشتاء المميزة فى شهر أكتوبر الجارى، حيث تستعد المحافظة لموسم سياحي شتوي هو الأهم من نوعه بنسبة حجوزات كبيرة حتى شهر أبريل المقبل، حسبما يقول خبراء السياحة بالأقصر.

محمد النني يدعم القضية الفلسطينية بصورة عبر موقع إكس

أعلن الدولي المصري محمد النني دعمه للقضية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وزير خارجية إيطاليا: طلبنا وساطة مصر للإفراج عن رهائن إيطاليين بفلسطين

أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، أنه بحث مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن مصر دولة مهمة في منطقة المتوسط، لافتا إلى أن المشارات تطرقت للموقف الدولي مما يحدث في غزة وإسرائيل، موضحا أن بلاده ستدعم أى مبادرة تدعمها مصر لحل إيجابي للأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، موضحا أن إيطاليا لديها مواطنين اثنين تم احتجازهما بواسطة الفصائل الفلسطينية.

وزير الخارجية: الشعب الفلسطينى يعانى من تصعيد عسكرى إسرائيلى مستمر

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن الشعب الفلسطينى يعانى من القصف المستمر واستهداف مواقع مدنية وغياب سبل العيش، موضحا أن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين للتاكيد على ضرورة احتواء الأزمة والأضرار الإنسانية الواقعة بين الطرفين، موضحا أهمية تصاعد الأصوات الدولية لخفض التصعيد والتوقف عن الحرب.

زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب مدينة العقبة بالأردن

أعلن مرصد الزلازل الأردنى تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر الساعة 2:34 ظهرًا جنوب مدينة العقبة شعر بها بعض المواطنين.

الرئيس السيسى يستقبل رئيس "دانيلى" الإيطالية المتخصصة فى صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جيانبيترو بينيدتي" رئيس مجلس إدارة شركة "دانيلي" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالشركة الإيطالية.

محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي

قرر مسئولو النادي الأهلي، عقب اجتماع اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين محمد شوقي لاعب الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى السابق نائبًا لـ بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة تكشف أسباب سرعة انتشار "بق الفراش"

كشفت الدكتورة غادة محمد البسيونى أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية ورئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن أسباب سرعة انتشار "بق الفراش" وتتمثل فى الرحلات الدولية، والمعارض والمهرجانات الدولية، والسياحة والتجارة الدولية، والهجرات والزوح ومعسكرات اللاجئين، وتجارة الملابس والآثاث المستعملين.

فتح الانضمام لكافة الكيانات الشبابية لحملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بفتح باب الانضمام لكافة الكيانات الشبابية للحملة الرسمية

كاف يكشف تفاصيل مراسم حفل قرعة كأس أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، كاف، مراسم إجراء قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024