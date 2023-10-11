شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعلن أسماء الفائزين بالقاهرة والجيزة والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن المشروعات الفائزة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في الدورة الثانية من المبادرة، وذلك في مؤتمر عقدته محافظة الجيزة بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، وبمشاركة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وخلال حفل التكريم، أكد السفير هشام بدر أن نجاح الدورة الثانية من المبادرة يأتي كحصاد ثمار للجهود المبذولة طوال مراحل الدورة الثانية التي شارك فيها فريق عمل المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان التنفيذية بالمحافظات، مشيرًا إلى مجموعة الدورات والبرامج التدريبية، وندوات وورش العمل، والدعم الفني والتقني الذي قدمته المبادرة في كافة المراحل حتى الوصول إلى حلول مصرية من داخل المحافظات لمشكلات البيئة وتغير المناخ.

وأوضح بدر أن المبادرة تقوم بتشبيك المشروعات المشاركة بالمبادرة بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية من خلال قاعدة البيانات المبادرة، والخريطة الجغرافية التى تتضمن كل المشروعات المشاركة بمختلف المحافظات.

كما أكد مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، أن من أهم مكتسبات المبادرة تطوير قدرات الكوادر بالمحافظات، والعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بكل محافظة.

وثمن السفير هشام بدر دور الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة، خاصة دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات في حل التحديات وتقديم المساعدة لكافة المشروعات المتقدمة بالمبادرة، والحرص على عقد أكبر عدد من الندوات التعريفية بكل ما يخص المبادرة والتقدم لها، وهو ما يعد مجهود مشترك يضم الجميع ويهدف في النهاية للوصول لحلول محلية لمشكلة تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.

وأعرب بدر عن سعادته بجودة المشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة والتي تنم عن وعي بحجم مشكلات تغير المناخ، لتصبح تلك المشروعات شريك في إيجاد الحلول لتلك التغيرات.

وفي الختام؛ أوضح السفير هشام بدر أنه بانتهاء الإعلان عن المشروعات الفائزة بكل المحافظات، تبدأ مرحلة التقييم النهائية لتلك المشروعات، مؤكدًا اتباع معايير الشفافية، والحوكمة في التقييم، وذلك استعدادًا لعرض المشروعات على اللجنة الوطنية للمبادرة برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، حيث تقوم اللجنة بتحديد المشروعات الثلاثة الفائزة بكل فئة ليصبح إجمالي المشروعات 18 مشروعًا وهي المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28 المنعقد بدبي نوفمبر القادم.

من جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إلى الجهود التى بذلتها المحافظة من أجل تقديم الدعم الكامل للمشروعات المتقدمة، مؤكدا أهمية الاستفادة من مخرجات تلك المشروعات من أجل المساهمة في مواجهة مخاطر تغير المناخ وفقا لرؤية مصر 2030.

كما أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن استدامة المبادرة، ونجاح دورتها الثانية دليل على حرص القيادة السياسة على وضع البعد البيئي في قلب عملية تحقيق التنمية الاقتصادية، وخفض معدلات الفقر.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أن المبادرة تعتبر فرصة لعرض الأفكار و المبادرات القادرة على التصدي لتحديات تغير المناخ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال العمل في مجالات مختلفة منها الزراعة المستدامة، وإعادة التدوير، والطاقة النظيفة.

يشار إلى أنه تم اليوم تكريم عدد 18 مشروعا بمحافظة القاهرة، وعدد 14 مشروعا بمحافظة الجيزة، وعدد 14 مشروعا بمحافظة الجيزة.