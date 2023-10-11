شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل وزير شئون المجالس النيابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي بمكتبه، اليوم الأربعاء، المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وذلك فى إطار تهنئة النائب العام بتوليه منصبه الجديد.

ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لتوليه مهام منصبه.

يذكر أن المستشار محمد شوقى من مواليد التاسع من مايو عام 1957 في محافظة الغربية. - حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 من جامعة المنصورة. - عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، وفي 28 سبتمبر من العام 1985 اصبح وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة. - عُين قاضي فى المحاكم الابتدائية في الاول من أكتوبر عام 1989، وترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993. - في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي. - عُين المستشار محمد شوقي بالنيابة العامة، ثم تدرج إلى رئيس نيابة حتى أصبح رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة. - التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة. - تدرج في الدرجات القضائية بالنيابة وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف. - يعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء. - شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. - أعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق. - انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.



























