رغم الأزمات المتلاحقة.. عضو غرفة السياحة: مصر حققت مصر نمواً غير مسبوق في القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إنه بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي شهدتها مصر والعالم خلال السنوات السابقة، استطاعت مصر تحقيق نموًا غير مسبوق بمجال السياحة.

وأضاف "صادق" لـ "الخليج 365" في تصريحات خاصة، أن مصر عملت في الفترة التي كان العالم فيها على وضع صورة ذهنية تُشير إلى عظمة حضارتها، بالإضافة لنقل الملوك من متحف التحرير إلى متحف الحضارة في توجيهات رئاسية بأن يكون حدثًا عالميًا.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن العالم أجمع عندما سمع "الأوبرا" تُغني باللغة المصرية القديمة، كان لها أثر عظيم على وضع صورة ذهنية كبيرة بالعقل الباطن لجميع السائحين حول العالم.

وأشار صادق، أن افتتاح طريق الكباش بالأقصر والحفل الذي أقيم هناك، أدي لوضع صورة ذهنية جيدة بعقل السائح، وبمجرد الانتهاء من فترة الغلق التي تسبب بها فيروس كورونا، بدأ السياح مباشرة بزيارة مصر.

وتابع، أن السياحة هي القطاع الأكثر نموًا عالميًا، وأن الوزارة حاليًا بعد فترات من التدهور نتيجة أوضاع مختلفة شهدها العالم، فإنها وضعت استراتيجية تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028، بإيرادات تصل إلى 30 مليار دولار.

ولفت عضو الغرفة السياحية، إلى أن الوزارة تستهدف بنهاية العام الوصول إلى 15 مليون سائح، وهو ما يتخطى موسم 2010 الأبرز في تاريخ السياحة المصرية بالوصول إلى 14 مليون سائح.

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