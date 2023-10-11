استعلم الآن.. رابط نتيجة الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بـ 7 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).

وأوضح في بيان له، اليوم، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا.

وجدد الجهاز تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.