المرشح الرئاسي فريد زهران يبحث إطلاق مؤتمره الجماهيري الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الحملة الرئاسية لفريد زهران؛ المرشح الرئاسي، اجتماعًا موسعًا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول في مسقط رأس "زهران" في سرس الليان بمحافظة المنوفية السبت المقبل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة القادمة للحملة الانتخابية مع اقتراب بداية الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية وفقًا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.

حضر الاجتماع أشرف حلمي مدير الحملة الانتخابية، وعبدالعزيز الشناوي نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوي وأميرة صابر المتحدثين الرسميين باسم الحملة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، بالإضافة لمجموعة من قيادات حزبي العدل والمصري الديموقراطي الاجتماعي.