72 ألف كتاب تعليمي وروائي.. المصنفات تداهم مطبعة غير مرخصة بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 72 ألف نسخة كتاب كتب تعليمي وروائي دون تصريح، بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية والروائية والأغلفة الخاصة بها، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وباستهداف المطبعة المُشار إليها تم ضبط مالكها و 72 ألف نسخة كتب تعليمية وروائية والأغلفة الخاصة بها دون تصريح بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.