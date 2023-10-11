6 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي للسيطرة على جحيم مصنع مراتب منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
خزان مياه استراتيجي و6 سيارات إطفاء جابهت نيران حريق هائل اندلع داخل مصنع مراتب بمنشأة القناطر اليوم الأربعاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية أم دينار.
اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة نائبه.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع مراتب ملك رأفت حمدان وتمام الإخماد دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.