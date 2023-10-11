"عذبها وحلق شعرها وحط جثتها في التلاجة".. لماذا قتل "أبو العربي" عشيقته بشارع الترعة المردومة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد شارع الترعة المردومة في منطقة الرمل بالإسكندرية واقعة قتل مأساوية، وذلك بعدما أنهى "م.ج" وشهرته "أبوالعربي"، حياة عشيقته ووضع جثتها داخل الثلاجة.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بلاستيكية كبيرة ووضعها داخل ثلاجة الشقة، وذلك في شهر أغسطس الماضي.

المتهم يدعى "م.ج" وشهرته "أبوالعربي"، 31 سنة، له سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان، أما المجني عليها فهي "أ.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز.

علاقة المتهم بالضحية بدأت قبل الواقعة بفترة طويلة، حيث كان الجاني على علاقة غير شرعية بالمجني عليها والتي تركت منزلها بمساكن الطبجية بدائرة قسم شرطة كرموز، وكانت تقيم صحبته منذ فترة.

بعد فترة من الإقامة سويًا حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شك المتهم أن عشيقته تقيم علاقات جنسية مع آخرين وكذلك محاولتها سرقة مبلغ مالي ومواد مخدرة خاصة بالمتهم.

لم يتردد المتهم كثيرًا وقام بالتعدي على الضحية وبدأ في تعذيبها قبل وفاتها وهو ما ثبت من مناظرة جثتها حيث وجد بها عدة إصابات قطعية بآلة حادة فضلًا عن حلق شعر رأسها، ثم تعدى عليها المتهم بالضرب حتى فارقت الحياة.

بعدها بأيام أبلغ الأهالي قوات الأمن بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وبقيام رجال الشرطة بدخول الشقة والبحث بداخلها عثروا على جثة الضحية موضوعة داخل حقيبة بلاستيكية كبيرة داخل ثلاجة الشقة.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض واقعة العثور على جثة السيدة، وأسفرت جهود فريق البحث عن كشف هوية المتهم بارتكاب الجريمة والقبض عليه.

بدورها قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية لما وجه له من اتهامات تتعلق بالقتل العمد.