شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد البلشى، نقيب الصحفيين عن إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة الصحفيين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين، وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، كبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا في غزة بعد العدوان الصهيوني على القطاع.

وأضاف خالد البلشى، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تنظمه نقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطينى، أن النقابة قررت تدشين لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، على أن يكون من بين مهامها التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة، لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين الفلسطينيين بعد ارتفاع عدد الشهداء إلي 7 صحفيين وتزايد أعداد المصابين، واستهداف المقرات الإعلامية وطواقم التصوير.

وأشار إلى أن النقابة تعد لحملة تبرع بالدم في مبنى النقابة لصالح الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، على أن يتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت ممكن، متابعا :"نقف بجوار زملاء لنا على الأرض يخضون حرب الكلمة، نحن معكم وسنظل معكم، ندعو للتصدى لانتهاكات العدو الصهيونى التى قصفت معبر رفح".

ونوه إلى أن نقابة الصحفيين المصريين تتواصل مع نظيرتها الفلسطينية والجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين للمساهمة في تسهيل إجراءات نقلهم لتلقي العلاج في مصر، والتواصل مع الجهات كافة لتقديم التسهيلات لهم.