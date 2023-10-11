شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: دعوة الفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء لا يمكن أن تؤدى إلى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدى إلى السلام، بحسب سكاى نيوز. وأوضح الرئيس الروسى أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية. وقال بوتين: "من الصعب إعطاء تقييمات.. هذه هى الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا، كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة، فى رأيى، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدى إلى السلام".

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