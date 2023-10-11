شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لرئيسة المفوضية الأوروبية: الوقف الفورى للتصعيد بفلسطين أولوية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف.

تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكرى على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية

تم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف فى ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية

شدد الرئيس على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفورى للتصعيد باعتباره الأولوية فى الوقت الراهن حقناً لدماء المدنيين من الجانبين

والنأى عن تجنيب الشعب الفلسطينى المزيد من المعاناة الإنسانية وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية

الاتصال تطرق إلى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى وسبل مواصلة تعزيزه وتطويره فى مختلف الاتجاهات فى ضوء ما يربط الجانبين من علاقات وثيقة ومتميزة