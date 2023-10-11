شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء هولندا التطورات الجارية فى غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حيث توافق الجانبان على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من مارك روته رئيس وزراء هولندا

تناول الاتصال التطورات الجارية فى قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى خلال الأيام الماضية

توافق الجانبان على خطورة النزاع الحالى لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين فضلاً عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها

وشدد الرئيس على أن مصر مستمرة فى مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث جميع الأطراف على تبنى مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية

أكد أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة