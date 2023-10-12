شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجيكا: المنتجات المصرية تغزو معرض bus world للنقل الجماعي ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بلجيكا، إن معرض bus world يمثل واحد من أكبر المعارض الدولية في العالم والخاصة باللوجيستيات ووسائل التنقل، وأكبر معرض في العالم فيما يتعلق بوسائل النقل الجماعي.

أضاف السفير بدر عبد العاطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن بلجيكا من أوائل الدول التي كانت تورد لمصر الترام وعربات القطار في أواخر القرن التاسع عشر، واليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بغزو مصر للسوق الأوروبي والبلجيكي من خلال منتجات على مستوى رفيع من الجودة والاتقان، مردفا: "شاهدت بنفسي المنتجات المصرية في بلجيكا وأشعر بفخر بالمنتج المصري القادر على المنافسة".

وتابع السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بلجيكا: "لدينا إقبال على الأجنحة الخاصة بالشركات المصرية الثلاث، بواقع شركتين للأتوبيسات الكبيرة وأخرى هامة جدا تتعلق بالقطع الخاصة التي تدخل في صناعة الأتوبيسات"، مؤكدا أن المنتجات المصرية غزت الأسواق الأوروبية وبمستوى رفيع ما يدعو للفخر، وهذا نتيجة رعاية الدولة المصرية للقطاع الخاص المصري وتمكينه والعمل على توفير البيئة المواتية له لينافس أكبر الشركات العالمية المشاركة في معرض bus world في بلجيكا.