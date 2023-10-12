برلماني يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق لضمان نجاح مبادرة تخفيض الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بالتعاون مع التجار جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سوف تسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتعكس متابعة الحكومة والقيادة السياسية لما يدور فى الشارع المصري.

وأشاد "مسعود " فى بيان له أصدره اليوم، بالسلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية التي تتضمنها هذه المبادرة والتى تشمل سلع الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، موضحا انها جميعا من السلع المهمة لدى كل الأسر المصرية ولا غني عنها وبالتالي فى إن خفض أسعارها يسهم فى تيسير الحصول عليها خاصة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً أن ضمان نجاح هذه المبادرة يتطلب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأسعار والتصدي بكل حسم وقوة من خلال تطبيق القانون والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفون أحكام هذه المبادرة للقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار ومحتكرى السلع.

وطالب أمين مسعود بسرعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن سرعة الإفراج عن السلع الأساسية مما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق معلناً تأييده التام لهذه المبادرة .

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اجتماعه مع الحكومة أنه تم التوافق علي الاجتماع بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.