برلماني: مصر ستقدم للعالم نموذجا رائعا في ممارسة الحق الدستوري بالانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن تصريحات المستشار حازم بدوي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات التى أكد فيها أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الجديد حريص على أن تكون الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، بمثابة دليل قاطع على أن مصر ستقدم للعالم كله نموذجاً رائعاً وعظيماً فى ممارسة المصريين لحقوقهم الدستورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد المستشار حازم بدوي على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع داخل المجلس الحالي يلمس جهدًا مضنيًا قد بُذل في هذا الصدد معتبراً موافقة مجلس إدارة الهيئة على طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة وذلك بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة بمثابة دليل على حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على اجراء الانتخابات الرئاسية بكل شفافية ومصداقية.

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على ادارة الانتخابات الرئاسية بكل نجاح مؤكداً أن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية متابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية لها أكبر ضمانة لنزاهتها.

وأعلن الدكتور محمد سليم تأييده التام لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات لاستكمال ما حققه من انجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع انحاء البلاد مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الأقدر على قيادة مصر فى السنوات القادمة فى ظل الاحداث الاقليمية والدولية الراهنة ومن اجل استكمال الانجازات خاصة أن الرئيس السيسى اعاد تأثيث وبناء مؤسسات الدولة من جديد وحقق انجازات ونجاحات لمصر داخلياً وخارجياً اعترف بها العالم كله واصبح لمصر دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن المصريين سوف يشاركون بكثافة كبيرة فى هذه الانتخابات بعد خروجهم بالملايين فى الميادين والشوارع المصرية معلنين تأييدهم التام للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات لاستكمال ما حققه من انجازات كبيرة لمصر وشعبها مؤكداً أن الرئيس السيسى يحظى بتأييد شعبى وواسع النطاق من الاغلبية الكاسحة من المصريين.

تجدر الإشارة الى أن تصريحات المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جاءت فى أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات فى تشكيلها الجديد.