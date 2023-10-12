شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 12/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:41 ص
موعد صلاة العصر 00: 4
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:46
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:46
موعد صلاة العصر 4:04
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:23
موعد صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:16
وقت صلاة الظهر 12:29
موعد صلاة العصر 3:49 م
وقت صلاة المغرب 6:19 م
وقت صلاة العشاء 7:33 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 ص
موعد صلاة العصر 56: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:39
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