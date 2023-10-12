شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خدمات علاج الحساسية والمناعة بفاكسيرا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- العطس والسعال.
- حكة في الأنف أو الحلق.
- صعوبة بالتنفس.
- حكة أو احمرار في العين.
حكة جلدية ارتيكاريا و اكزيما
وتابعت : ومن اجل الانتهاء من كابوس الشتاء كل عام فلابد من الكشف لدى أكبر الأخصائين لعمل اختبارات الحساسية وأخذ أمصال للعلاج منها وهو ما توفرة لك عيادة الحساسية والمناعه بفاكسيرا .
وتتضمن خدمات العيادة.
-علاج حساسية الصدر - والربو الشعبي أطفال وبالغين
-علاج حساسية الأنف والجيوب الأنفية أطفال وبالغين
-علاج حساسية الجلد الارتيكاريا المزمنة والإكزيما
-علاج حساسية العين
- علاج حساسية الأطعمة والأدوية
- علاج حساسية الأطفال و برنامج تغذيه مناعيه لهم
- علاج الأمراض المناعية مثل الروماتويد والصدفية وضعف المناعة بسم النحل
- إجراء اختبارات الحساسيه للحالات التي تستدعى ذلك وعلاج مناعى بامصال الحساسية القياسية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية أطفال وبالغين
- الكشف على مرضى حساسية الصدر باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز