شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على متابعة حضور الطلاب وتفعيل الغياب الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية المدارس بمتابعة حضور وانتظام الطلاب بالفصول بشكل يومى مع تطبيق الغياب الإلكترونى بشكل متواصل مع تحذير الطلاب الذين يتغيبون عن الدراسة وفى حالة عدم انتظامهم يتم فصلهم مع منحهم إعادة القيد مرة أخرى وفى حالة تخطى الطالب نسب الغياب المقررة قانوناً بدون عذر يتم تحويله لنظام المنازل.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

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