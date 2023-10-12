شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات تجنيز رئيس دير سمعان الخراز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة أنه سيصلى قداس تجنيز القمص سمعان إبراهيم رئيس دير سمعان الخراز بالمقطم غداً الجمعة بحضور جثمان الأب الراحل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، يليها إلقاء نظرة الوداع من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر، تبدأ بعدها صلوات التجنيز.

وتوفى أمس القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ 82 سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا.

ورسم الأب سمعان كاهنًا يوم 14 يناير 1978 ونال القمصية في 15 يوليو 1994.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في وفاة القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة.