"قمر" تطلب خلع زوجها: "بيحب أختي وسرق فستان فرحها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت"قمر. ك" ، 33 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خُلع زوجها وتبرر طلبها: "جوزي سرق فستان أختى يوم فرحها.. بيحبها وغيران عليها".

تروي الزوجة لـ "الخليج 365" تفاصيل زواجها وهي تبكي قائلة: تزوجت من"خالد .ط"، 36 سنة، زواج تقليدي، بعد ترشيحه من بعض الأقارب، وخلال التعارف وجدته شاب بشوش ومتعلم وخلوق وصاحب محلات لبيع الملابس وميسور مادياً".

وتُضيف الزوجة: "تم تحديد موعد الزفاف وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية، استمر زواجنا 3 سنوات رُزقنا خلالهم بطفل يدعى "هشام"، وذلك هو ما جعلني أشعر بالحب والسعادة لاكتمال فرحتي بشعور الأمومة.

تتابع الزوجة حديثها: " لاحظت على زوجي التغيير ووجوده بصفة مستمرة في حالة وجود شقيقتي الصغيرة، ويتحدث معها برومانسية غريبة وقتها اعتقدته يشعر بالحب الأخوي، لكن غيرته ظهرت بعد تقدم شخص للزواج بشقيقتي "إسراء".

وأضافت الزوجة: "جاء اليوم الذي صرح فيه زوجي عن مشاعره لشقيقتي بسرقة فستان فرحها قبل الحفل بساعة، وهاتفها على المحمول قائلاً" مش هتتجوزي غيري"، وبعدها علم خطيبها بفعلته وتركها بعد طلب أهله.

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خُلع بعد أن قامت شقيقتي بتسجيل مكالمة هاتفية لزجي اعترف فيها بحبه لها، وعندما طالبته بالطلاق رفض وهرب من المنزل، وحملت الدعوى رقم 3201 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.