شروط وخطوات التقدم لتركيب عداد كودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية استقبال طلبات الراغبين في تقتين أوضاعهم من خلال التقدم بطلبات من العمل بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مؤقتة كى يتم محاسبة المواطن على استهلاكه الفعلى وضمان عدم تعرضه لأى إجراءات قانونية.

وخلال السطور التالية يتناول "مصراوى" شروط تركيب العداد المؤقت أو الكودى و الخطوات والمستندات المطلوبة للتقدم لتركيب عداد كودي.

وبحسب الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن هناك حالتين يتم تركيب العدادات المؤقته أو الكودية بشكل غير مستمر في حالتين:

- حالة تقنين الوضع القانوني للمبنى السكني المحدد، حسب قانون التصالح، وصدور شهادة بالتوفيق القانوني من الجهة المختصة في ذلك، بعدها استبداله بالعداد القانوني.

الثانية:

حالة تنفيذ قرار إزالة لمبنى المخالف الصادرة من الجهات المختصة وبناء على ذلك يتم رفع العداد الكودي

وفيما يتعلق بخطوات التقدم بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي:

1- يقوم المشترك بالدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

2-يقوم المشترك باختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

3-يتم استكمال البيانات المطلوبة، التأكد من صحة البيانات.

4-صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك.

5-التأكيد على إرسال الطلب.