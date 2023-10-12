شبورة صباحًا وأمطار بمناطق متفرقة.. توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعاتها لدرجات الحرارة وحالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد في بيان لها، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، تكون لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الأرصاد، وجود شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمناطق متفرقة.

وأشارت إلى، وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والصعيد والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتابعت، أن مناطق متفرقة تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 %، على مناطق من السواحل الشمالية، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وجنوب الوجه البحري.

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