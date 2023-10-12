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القاهرة الإخبارية: وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يصل إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

كان بلينكن، قال إن بلاده تدعم إسرائيل وستستمر في ذلك، مشددًا على أن أي تهديد يواجهها ستتعامل معه.

وأضاف "بلينكن"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نتوقع أن تكون هناك طلبات إضافية من إسرائيل ونسعى إلى أن يكون لديها كل ما تحتاجه وسوف نؤكد على الرسالة القوية التي أوصلها الرئيس بايدن إلى أي طرف يمكن أن يحاول استغلال الموقف، وهذه الرسالة هي لا تفعلوا ذلك".

وتابع، أن بايدن نشر أكبر حاملة طائرات للمنطقة لتوضيح عزم واشنطن على ردع أي طرف يود استغلال الأحداث، لافتًا إلى أن واشنطن تركز على مواطنيها حيث خسرت 22 من الأمريكيين وهذا الرقم قد يزداد، وهناك آخرون مفقودون.

وأوضح: "نعمل عن كثب مع حكومة إسرائيل لمعرفة المفقودين وهل تم أخذهم كرهائن من قبل حماس أم لا لتأمين الإفراج عنهم، وكل ذلك على الأجندة في اليومين المقبلين، والفكرة الأساسية هي أننا نقف إلى جانب إسرائيل وسنستمر في ذلك".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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