شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: إعلان نتيجة الـ30 ألف معلم السبت المقبل على موقع المديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع المديرية يوم السبت الموافق 2023/10/14 بالاسم والرقم القومي.

وأشارت المديرية إلى أن النتائج سوف تعلن بالإدارات التعليمية يوم الأحد الموافق 2023/10/15، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي.

وبدأت المديريات والإدارات التعليمية إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس، حيث أعلنت المديريات التعليمية اسماء المعلمين الناجحين فى المسابقة والتى استهدفت 30 ألف معلم، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.

ووقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.