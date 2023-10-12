البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف بإيبارشية ميلانو

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القاهرة - سامية سيد - يدشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف الرامي بإيبارشية ميلانو.

ويشارك فى التدشين مع قداسة البابا أخبار الكنيسة خلال زيارته الرعوية إلى ميلانو وفينيسيا.

وكان البابا تواضروس ألقى عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء أمس، من دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية، لميلانو وڤينيسيا.

وشهد الاجتماع حضورًا شعبيًّا كبيرًا من قبل شعب إيبارشية ميلانو الذين اجتمعوا حول أبيهم وراعيهم لسماع كلمته.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته أن يكون اجتماع الأربعاء اليوم من دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو والذي يعتبر مركز الإيبارشية، وذلك في ظل زيارتنا لميلانو وڤينيسيا المدينة التي فيها أعظم كاتدرائية تحوي جسد القديس مار مرقس وبنعمة ربنا سنقوم بتدشين كاتدرائية أنشأها المتنيح المطران الأنبا كيرلس لتكون مركزًا في أوروبا للكنائس القبطية وذلك في حضور آباء أساقفة أوروبا ولجنة سكرتارية المجمع المقدس مجتمعة.

وأثني قداسته على شعب ميلانو واصفًا إياهم بأنهم يتمتعون بروح محبة الكنيسة والتي يبثونها في أولادهم، ومنهم شباب جميل محافظ على الكنيسة وأيضًا شبابها الذي يحضر المؤتمرات في مصر مميز ويتسم بروح الخدمة الجميلة.