شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الطرق الصوفية: الرسول قائد الأمة علمنا حب الوطن وأهمية الانتماء والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال الاحتفالية الرسمية التي أقامتها الطرق الصوفية، مساء أمس ، بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، بمنطقة الصاري بسيجر في طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، و الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، و الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب، و الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي، والشيخ علاء أبو العزائم، وعدد كبير من أتباع الطرق الصوفية ومحبي أولياء الله الصالحين.
وأضاف القصبي: نجتمع اليوم لنحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي ، الذي لقب بأبي الفتيان وبالمجاهد والذي خرج مدافعاً عن وطنه ضد الاحتلال وخرج جموع المواطنين يهتفون به، وأقول إملاوا الدنيا بسيرة المصطفي والأولياء والصالحين واسخلصوا منها قيم الإخلاص والتعايش وقبول الآخر وتعلموا منها الحفاظ على الوطن وحمايته من الشائعات ، وتصدوا بذكر الله لكل من يحاول النيل من الوطن .
وقال الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي عضو نقابة قراء القرآن الكريم، أن حب المريدين للعارف بالله السيد البدوي يأتي من حب الله سبحانه وتعالى.
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