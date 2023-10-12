شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول العنب خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى العنب مراعاتها خلال شهر أكتوبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين للعنب فى ضرورة إطالة الفترة بين الريات كلما انخفضت درجة الحرارة مع ضرورة إعطاء ريه غزيرة في نهاية هذا الشهر لغسيل الأملاح.

- التخلص من الحشائش وحرق أوراق الأشجار الساقطة.

ثانيًا: تسميد محصول العنب

- التسميد في نصف الأول من الشهر بـ 4.5 كجم نترات نشادر للفدان على مرتين برنامج ري محصول العنب .

السنة الأولى 10 لترات يوما بعد يوم.

السنة الثانية 14 لترا يوما بعد يوم.

السنة الثالثة 24 لترا يوما بعد يوم.

السنة الرابعة 24 لترا يوما بعد يوم.

برنامج مكافحة آفات العنب خلال أكتوبر

- في حالة الإصابة بالاكارورس يتم الرش بـ كوميت(EC) بمعدل 130 سنتيمتر مكعب /100لتر ماء او تديفول( EC ) بمعدل 250 سنتيمتر مكعب /100لتر ماءاو دياثين م 45 بمعدل 120 جم /لتر ماء .

- في حالة الإصابة بالبياض الزغبى إصابة شديدة يرش بـ ريدوميل بلاص 100 /لتر ماء او ريدوميل مانكوزيب 200جم /100لتر ماء او جالبين مانكوزيب 100 /لتر ماء او ميكال 100 /لتر ماء او ساندو فان اوسابثين m او ساند كورم او ريبوست م 250جم /100لتر ماء.