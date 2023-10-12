شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية تنجح لأول مرة فى خفض نسبة الفقد إلى 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقى في تحقيق مستهدفات موازنة العام المالي 2022/2023 أثناء عرض فى تخفيض قدره 300 مليون جنيه من الفقد وإنخفضت نسبة الفقد بها إلى أقل حد ممكن لأكثر من المستهدف حيث بلغت نسبة الفقد لميزانية العام المالي 2022/2023 نسبة 13.9 % مقارنة بنسبة مستهدف الفقد للعام السابق 15.5 % .

و كشف المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، أن عدد المحاضر المحررة من شرطة الكهرباء ومن الضبطية القضائية للشركة بلغ 326638 محضر بكمية قدرها 121 مليون كيلو وات ساعة وبالتالي تحقق خفض في نسبة الفقد الغير فني 453 مليون 400 الف.

و أضاف الفقى فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن شركة الإسكندرية تمكنت على الرغم من إنخفاض الحمل الأقصى للشركة ليصل إلى 1562 ميجاوات مقابل 1611 ميجاوات خلال العام المنصرم ، من تحقيق جميع المستهدفات التجارية من مبيعات الطاقة والتحصيل وضبط المخالفات والسرقات , و زيادة إيرادات الشركة حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة المباعة 8679.6 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 9246.5 مليون جنيه مقابل كمية 8696.8 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 9118.9 مليون جنيه للعام السابق .

كما تمكنت الشركة من تحقيق الإستقرار للشبكة الكهربية والحفاظ على إستقرار التغذية الكهربية حيث قامت بخفض معدلات الأعطال في الشبكة الكهربية وبلغ إجمالي عدد أعطال شبكة الجهد المتوسط عدد 357 عطل خلال العام المالي الحالي 2022/2023 مقابل عدد 454 عطل خلال العام المالي السابق 2021/2022 .

و أوضح الفقي بأنه لتحقيق إستقرار التغذية قامت الشركة بتنفيذ الخطة الإستثمارية بالجودة والكمية المطلوبة حيث تم تنفيذ الآتي :

• تنفيذ عدد 3 موزع كامل جديد لمواجهة التوسع في طلب الطاقة الكهربية .

• تنفيذ عدد 8 مغذيات جديدة لتدعيم موزعات الجهد المتوسط بإجمالي كابلات 48 كم .

• إضافة عدد 33 محول توسع جديد بالشبكة مع عمل حركة تدوير وإحلال لعدد 120 محول .

• تنفيذ شبكة كابلات جهد متوسط بطول 153 كم وتنفيذ كابلات جهد منخفض أرضية بطول 48 كم وتنفيذ شبكة كابلات هوائية معزولة مطورة بطول 218 كم .

ونجحت الشركة في التوسع في ترشيد الطاقة حيث تمكنت من تركيب عدد 13 مكثف جديد بالشبكة الكهربية لتصل إجمالي القدرة المركبة بالشبكة إلى 521.3 ميجا فار لتصل نسبتها من الحمل الأقصى إلى 33.3 % , وبلغ معامل القدرة 95% كافضل معامل قدرة يمكن تحقيقه بالشبكة الكهربية .

وعملت الشركة على تحقيق مستهدفات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تم إنشاء العديد من المحطات الشمسية وتقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في إنشاء محطات شمسية وبلغت إجمالي قدرات المحطات الشمسية المركبة 5.65 ميجاوات بطاقة منتجة قدرها 9270.71 ميجا وات ساعة .

و تابع الفقى أنه تم تنفيذ مشروع مركز تحكم شرق الجديد خلال العام المنصرم حيث تم الإنتهاء من جميع أعمال التركيبات بمركز التحكم الجديد والتشغيل لنظام SCADA والإنتهاء من تركيب جميع أجهزة الإتصالات وتركيبات التحكم عن بعد بعدد 30 موزع وعدد 10 محطات محولات وإتمام تركيب وتشغيل اللوحات الحلقية الذكية بعدد 300 لوحة حلقية طبقاً لمستهدف المشروع وأجهزة تحديد مسار الأعطال وإتمام أعمال التشغيل التجريبي للموزع .