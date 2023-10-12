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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن فتح باب التسجيل بدورات "مالتى ميديا" للشباب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن المديرية انتهت من تدريب الدفعة الاولى لعدد 42 متدرب ومتدربة، والدفعة الثانية لعدد 84 متدرب على المهن المشار إليها ، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع والذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل.
ونوه أنه يمكن للشباب التسجيل للحصول على الدورة الثالثة عبر الرابط التالى : https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8 ،وستقوم المديرية بالتواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية ، مع ضرورة الإلمام بأساسيات الحاسب الالى للمتقدمين ويشترط السن من 16 إلى 34 سنة ، مع تحديد مدة كل برنامج تدريبي لمدة اسبوعين على كل وظيفة ، والتدريب لمدة ساعتين يومياً ، مع تحديد مكان التدريب فى مقر مركز أركان للإبداع وعنوانه : كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية .
دورات مالتى ميديا للشباب بالأسكندرية
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