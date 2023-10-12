شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن زيادة ضخ السلع بالمجمعات مع مبادرة تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتيجات المواطنين من كافة السلع حيث يتم ضح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 الى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى

ويأتى ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين .

على جانب أخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض "أهلا مدارس" حيث يتم طرح السكر بسعر 20 جنيها للكيلو، كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيها وطرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة والمكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات وشاى 250جم بـ44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ 42 جنيه وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى، كما يتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، و1000 طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.