شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحجز تذاكر القطارات عن طريق الهاتف المحمول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت هيئة السكة الحديد طريقة حجز تذاكر القطارات عن طريق الهاتف المحمول والموقع الالكترونى للهيئة، وذلك من خلال فيديو خاص بخطوات الحجز نشرته الهيئة على صفحتخا الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى.

وفى السياق أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكة الحديد اقتربت من التعاقد مع هيئة البريد لاتاحة تذاكر حجز ركوب القطارات من خلال خدمات البريد تسهيلا على الركاب وتوسيع منافذ حجز القطارات على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ" الخليج 365 "، أن الهيئة اتاحت حجز التذاكر اونلاين عن طريق الحجز من موقع الهيئة والدفع اونلاين، بجانب تطبيق الموبايل، وكذلك الحجز عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى الموجودة بالمحال العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "عامر" إلي أنه يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، بحد اقصى 4 تذاكر، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.

ويتم الحجز الإلكترونى وفقا للخطوات التالية:

1- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home.

2- يمكن الحجز من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf.

والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id148681590.

3- الحجز من المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ .