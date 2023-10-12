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‏شكرى يستقبل وزير خارجية ليتوانيا.. ومؤتمر صحفى بعد قليل

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القاهرة - سامية سيد -  

 

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الخميس.  وزير خارجية ليتوانيا Gabrielius Landsbergis، ويعقد معه لقاءاً ثنائياً ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين ، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر منصة اكس . 

شكرى مع وزير خارجية ليتوانيا
شكرى مع وزير خارجية ليتوانيا

 

وأكد وزير الخارجية- بحسب متحدث الوزارة - وجود توافق في الرؤى ينعكس في الحراك الكبير الذي تشهده وتيرة الزيارات المتبادلة من الجانبين في السنوات القليلة الماضية لتعزيز أوجه التعاون المختلفة بين مصر وليتوانيا.

 

وزير خارجية ليتوانيا
وزير خارجية ليتوانيا

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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