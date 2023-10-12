شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة.. والكيلو بـ 220 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال اللواء محمود السعدنى رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الخليج 365"، إنه يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة وأيضا اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك طرح الدواجن المجمدة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف ضخ منتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة يوميا كما تحرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بجانب اللحوم بشكل مستمر وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا،وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة في توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الغذائية.
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