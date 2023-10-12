شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة.. والكيلو بـ 220 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال اللواء محمود السعدنى رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الخليج 365"، إنه يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة وأيضا اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك طرح الدواجن المجمدة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف ضخ منتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة يوميا كما تحرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بجانب اللحوم بشكل مستمر وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.