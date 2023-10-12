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شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن نتيجة المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بالقاهرة برقم البطاقة والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت المديريات والإدارات التعليمية إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس، حيث أعلنت المديريات التعليمية اسماء المعلمين الناجحين فى المسابقة والتى استهدفت 30 ألف معلم، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.
ووقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
نتيجة المعلمين الناجحين
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