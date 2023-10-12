شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة العمل الدولية يشيد باستراتيجية مصر للإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أشاد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بجهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسيه وقدرتها علي وضع استراتيجيات خاصة بالإصلاح الاقتصادي، لافتا إلي أن من أهم هذه التحديات وضع فرص عمل لائقة للشباب ضمن متطلبات سوق العمل مع تهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل.

وأكد مسؤول العمل الدولية خلال المؤتمر الختامي لمشروع توظيف الشباب في مصر (EYE) للفترة (2019 - 2023) "، نعمل علي دعم مصر بشجيع المؤسسات الوطنية من خلال الاستفادة من التدخلات التي نقوم بها لتوفير الفرص الاقتصادية للحد من الهجرة غير النظامية، معربا عن سعادته للشراكة مع الحكومة وجهودها لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وأضاف مسؤول العمل الدولية، علي الدخول فى شراكات جديدة مع الحكومة المصرية للعمل علي تحسين مهارات الشباب وتحسين قدرتهم علي التواصل والوصول إلي سوق العمل.

حضر المؤتمر، إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر وأحمد رزق نائب المدير الإقليمي لليونيدو وممثل مكتب مصر اليساندرو وكاسيني ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وأريك اوشلان مدير منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة.