شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الإسرائيلية تعلن تأجيل الدراسة إلى 5 نوفمبر بسبب الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجامعات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 نوفمبر.

وبحسب شبكة فلسطين الإخبارية، قالت جامعة تل أبيب في بيان لها "في ضوء الوضع الأمني ​​في إسرائيل وتعبئة قوات الاحتياط تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسي"، على حد قولها.

وبحسب الإعلان "تم اتخاذ قرار مماثل أيضا في مؤسسات جامعية وأكاديمية أخرى. وسنواصل ونقوم بتحديث الجوانب الأخرى من الجدول الأكاديمي وفقا لتطورات الأحداث"، وأصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا بهذا الشأن.